Регистрируйте аккаунты телеграмм в многопоточном режиме, используя более десяти смс-сервисов

Можно делать массовые рассылки своих рекламных сообщений в лички ранее собранной аудитории, так же можно слать сообщения в чаты

Используя автоответчик Ваши аккаунты будут отвечать на входящие сообщения от клиентов круглосуточно

Авторегистрация аккаунтов (многопоточная)

Рассылка сообщений

Автоответчик

Функционал программы Telegram-Gods

С данным инструментом можно накручивать просмотры на постах в любых каналах

Собирайте активную аудиторию с разных групп в телеграме используя функцию сбор писавших в чат

Приглашайте свои аккаунты по реферальной ссылке в ботов

Увеличение просмотров

Сбор только активной аудитории

Приглашение рефералов в ботов

Инвайтер в группы

Добавляйте в свои группы (чаты) telegram собранную целевую аудиторию, отфильтровав ее по активности

Инвайтер по Id

Собирайте качественно аудиторию с разных групп в телеграме. Отфильтруйте ваши базы и у вас будет только живая целевая аудитория

Вступления в каналы-чаты

Функция массовые подписки дает увеличение количества подписчиков на каналах и группах, добавление просмотров на посты

Парсер аудитории

Соберите вашу целевую аудиторию с разных телеграм-чатов и отфильтруйте её по активности

Увеличение реакций и голосований

Чеккер номеров

Позволяет участвувать в анонимных голосованиях и ставить разные реакции на публикациях в канале