Регистрируйте аккаунты телеграмм в многопоточном режиме, используя более десяти смс-сервисов
Можно делать массовые рассылки своих рекламных сообщений в лички ранее собранной аудитории, так же можно слать сообщения в чаты
Используя автоответчик Ваши аккаунты будут отвечать на входящие сообщения от клиентов круглосуточно
Авторегистрация аккаунтов (многопоточная)
Рассылка сообщений
Автоответчик
Функционал программы Telegram-Gods
С данным инструментом можно накручивать просмотры на постах в любых каналах
Собирайте активную аудиторию с разных групп в телеграме используя функцию сбор писавших в чат
Приглашайте свои аккаунты по реферальной ссылке в ботов
Увеличение просмотров
Сбор только активной аудитории
Приглашение рефералов в ботов
Инвайтер в группы
Добавляйте в свои группы (чаты) telegram собранную целевую аудиторию, отфильтровав ее по активности
Инвайтер по Id
Собирайте качественно аудиторию с разных групп в телеграме. Отфильтруйте ваши базы и у вас будет только живая целевая аудитория
Вступления в каналы-чаты
Функция массовые подписки дает увеличение количества подписчиков на каналах и группах, добавление просмотров на посты
Парсер аудитории
Соберите вашу целевую аудиторию с разных телеграм-чатов и отфильтруйте её по активности
Увеличение реакций и голосований
Чеккер номеров
Позволяет участвувать в анонимных голосованиях и ставить разные реакции на публикациях в канале
С помощью чеккера можно проверить номера мобильных телефонов на наличие их в телеграме, тем самым еще больше увеличить свою базу
НАШЕ СООБЩЕСТВО
105 900
Зарегистрированных номеров за этот месяц
1749
Пользователей онлайн
136
Зарегистрированных номеров за все время
459
Отзывов на форумах
2576
Наше сообщество
Инвайтов за все время
935
Разосланых сообщений
350
МЛН+
МЛН+
МЛН+
Начните продвижение
Мы предлагаем вам использовать Telegram gods для отправки рекламных сообщений различным пользователям, номерам телефонов или Telegram-группам. Наша программа поддерживает все варианты оформления текста, что позволяет вам отправлять сообщения в удобном для вас формате. Есть возможность отправлять аудиофайлы в виде голосовых записей, пересылать посты из каналов, включать автоответчик и многое другое, чтобы вы могли добиться максимальной эффективности ваших рекламных кампаний.
Быстрый результат
Массовая рассылка в личных телеграм-сообщениях на сегодняшний день является самым эффективным методом продвижения бизнеса в телеграм. С программным обеспечением Telegram Gods ваши сообщения будут для вас очень дешевыми, вы сможете увидеть процесс отправки сообщений. Есть встроенный текстовый рандомизатор, каждое отправленное сообщение будет уникальным. Различные виды отправлений и удобная панель управления. Вы сможете лично отфильтровать только тех, кто жив и заинтересован в вашем товаре или услуге.
УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Панель аккаунтов
Рассылка сообщений
Сбор аудитории из чатов
Чеккер номеров
Инвайт пользователей в группу
Настройки
Авто-Регистрация аккаунтов
Закрытый чат (>4000 человек)
Бесплатные обновления
Магазин аккаунтов
Возможность купить аккаунты у нас!
Поддержка по ЛС, обучение работы с программой *Демо выдается один раз!